SVS hofft auf den Geist von Bad Dürkheim

Der SV Sandhausen begibt sich ab Mittwoch in das von der Deutschen Fußball-Liga für alle Erst- und Zweitligisten vorgeschriebene Quarantäne-Trainingslager. Allerdings haben sich die Verantwortlichen der Schwarz-Weißen im Abstiegskampf gegen einen Aufenthalt in Schwetzingen entschieden. Vor Spieltagen bereiten sich die Profis normalerweise immer im dortigen Achat-Hotel vor.

AdUnit urban-intext1

Der SVS bleibt der Kette aber treu und bezieht eine Unterkunft in Bad Dürkheim. Die Hintergründe erklärt Pressesprecher Markus Beer so: „Luftveränderung ist für diese Entscheidung das richtige Stichwort. Unser Partner hat uns eine Alternative angeboten, die wir dankend angenommen haben.“

Trainer Gerhard Kleppinger hatte erklärt: „Wir sind ja schon im Vorfeld dazu angehalten, das Haus nur in Notfällen zu verlassen. Wir werden dann bis nach dem letzten Saisonspiel beim VfL Bochum im Hotel sein.“ Der Geist von Bad Dürkheim soll nun helfen, damit es mit dem Klassenerhalt des Tabellen-15. klappt. „Es hat noch nicht jeder Spieler verstanden, dass es um Existenzen geht. Die Jungs müssen in den letzten beiden Saisonspielen an ihr Äußerstes gehen. Abstiegskampf ist mehr, als der ein oder andere Spieler geboten hat“, fordert Präsident Jürgen Machmeier von der Mannschaft eine „Jetzt-erst-recht-Mentalität“. Weiter geht es für den SVS am kommenden Sonntag gegen den SSV Jahn Regensburg (Spielbeginn: 15.30 Uhr).

U 23 wird zurückgezogen

Der SV Sandhausen wird für die Saison 2021/22 seine U23 Mannschaft vom Spielbetrieb zurückziehen. Die nach wie vor ungeklärte Situation und die fehlende Beschlussfassung des Gemeinderates Sandhausen bezüglich der beantragten Neubauten von Trainingsplätzen, führte letztlich zu diesem Entschluss, teilt der Verein am Montagabend mit.

AdUnit urban-intext2

Mit den derzeit zur Verfügung stehenden Platzkapazitäten ist es nicht möglich für die Profimannschaft, die über 300 Kinder und Jugendlichen in den zahlreichen U-Mannschaften und für eine U23-Mannschaft einen adäquaten Trainings- und Spielbetrieb zu gewährleisten, geschweige denn ein sportlich ambitioniertes Training anzubieten. Auch die Kooperation mit Partnervereinen zur Nutzung derer Sportanlagen ist kein zielführender Lösungsansatz, zumal von der Deutschen Fußball-Liga (DFL) die Aufstockung der Platzkapazitäten vom SV Sandhausen dringend gefordert wird.

Der SV Sandhausen wird nach Beendigung der Zweitligasaison und in Vorbereitung auf die Saison 2021/22 zudem die Neuausrichtung seines Nachwuchsleistungszentrums (NLZ) unter der Leitung von Peter Köhnlein vorstellen. Peter Köhnlein wurde auf der letzten Mitgliederversammlung des SV Sandhausen am 1. Oktober 2020 als Leiter Entwicklung und Organisation NLZ in den Vorstand gewählt. Mit der geplanten Neuausrichtung wird es auch einige personelle Veränderungen im NLZ geben, die derzeit noch nicht abgeschlossen sind.

AdUnit urban-intext3