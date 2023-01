SVS holt Framberger

Fußball-Zweitligist SV Sandhausen hat sich die Dienste von Raphael Framberger gesichert. Der Spieler steht beim Bundesligisten FC Augsburg unter Vertrag und wird bis zum Saisonende ausgeliehen. „Ich bin sicher, dass uns Raphael bei der Erreichung unserer Ziele schnell helfen wird“, freut sich Mikayil Kabaca, Sportlicher Leiter des SVS.

Der 27-Jährige Defensivspezialist durchlief in Augsburg alle Jugendteams und schaffte 2015 den Sprung in die erste Mannschaft. „Mit Raphael haben wir einen zweikampfstarken Spieler mit Bundesligaerfahrung verpflichtet. Er ist ein Mentalitätsspieler, der uns helfen wird“, sagt Cheftrainer Alois Schwartz. In der laufenden Saison kam Framberger auf drei Spiele in der Bundesliga und einen Kurzeinsatz im DFB-Pokal.

Derweil haben der SV Sandhausen und Mittelfeldspieler Tom Trybull den bestehenden Vertrag in beiderseitigem Einvernehmen mit sofortiger Wirkung aufgelöst. Trybull spielte seit Januar 2022 für den SVS und kam auf 26 Einsätze. zg