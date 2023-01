SVS holt Mittelstürmer

Fußball-Zweitligist SV Sandhausen wurde auf der Suche nach einem Angreifer fündig und sichert sich die Dienste von Hamadi Al Ghaddioui (kleines Bild). Der 32-jährige, marokkanische Mittelstürmer mit Bundesliga-Erfahrung löst seinen Vertrag beim zyprischen Erstligisten Pafos FC auf und wechselt mit sofortiger Wirkung an den Hardtwald. „Dieser Transfer ist das letzte Puzzleteil unserer Kaderplanung“, so Mikayil Kabaca, Sportlicher Leiter des SV Sandhausen, über den Neuzugang.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Al Ghaddioui begann beim TB Witterschlick in Bonn. 2011 schloss er sich der Zweitbesetzung von Bayer Leverkusen an. Über Stationen in Verl (2014-16), Borussia Dortmund II (2016/17) und Sportfreunde Lotte (2017/18) führte sein Weg zu Jahn Regensburg. Dort machte Al Ghaddioui in seiner zweiten Saison mit 17 Torbeteiligungen in 33 Zweitligaspielen auf sich aufmerksam.

Vom Jahn ging es 2019 zum VfB Stuttgart: Für die Schwaben trug sich Al Ghaddioui in 49 Partien in Bundesliga und DFB-Pokal 13-mal in die Torschützenliste ein und bereitete sechs Treffer vor. Im Januar 2022 ging es für Al Ghaddioui nach Zypern. zg/Bild: SVS