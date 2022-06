SVS löst Vertrag auf

Sandhausen. Der SV Sandhausen und sein Stürmer Erich Berko haben ihren bestehenden Vertrag aufgelöst. Wie der Fußball-Zweitligist vom Hardtwald am späten Freitagnachmittag in einer entsprechenden Pressemitteilung schreibt, sei die Vertragsauflösung „mit sofortiger Wirkung“ erfolgt.

Der 27-jährige Erich Berko wechselte im Januar dieses Jahres von Ligakonkurrent SV Darmstadt 98 nach Sandhausen. In der vergangenen Rückrunde der 2. Bundesliga kam der 1,81 Meter große Offensivspieler mit ghanaischen Wurzeln insgesamt neunmal für die Schwarz-Weißen zum Einsatz, dreimal stand er sogar in der Startelf. Beim 1:1-Unentschieden in Heidenheim bereitete Berko den Ausgleichstreffer von Cebio Soukou vor.

„Nach Ende der Spielzeit haben sich Verein und Spieler einvernehmlich auf eine Vertragsauflösung verständigt“, teilen die Verantwortlichen des SV Sandhausen nun mit. „Der SV Sandhausen dankt Erich Berko für seinen Einsatz und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute“, wird die Pressemeldung abgeschlossen. zg

