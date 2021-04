Pünktlich zum Geburtstag von Trainer Stefan Kulovits meldeten sich die Profis des SV Sandhausen mit einem Ständchen auf dem Trainingsplatz zurück. Die Quarantäne des Fußball-Zweitligisten endete am Sonntag und deswegen rollte am Hardtwald am Montag wieder der Ball.

Mit dabei waren auch die zuletzt am Coronavirus erkrankten Denis Linsmayer und Ivan Paurevic. Sie erhielten nach einem

...