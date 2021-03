Fußball-Zweitligist SV Sandhausen muss in der Länderspiel-Pause vorübergehend auf vier Profis verzichten. Stefanos Kapino (Bild) ist mit der griechischen Nationalmannschaft unterwegs. Der Schlussmann wurde nach zuletzt guten Leistungen im Abstiegskampf zum ersten Mal seit 2017 wieder nominiert. Besar Halimi tritt mit dem Kosovo zunächst in einem Testspiel gegen Litauen an und bestreitet anschließend WM-Qualifikationsspiele gegen Schweden und Spanien.

Ebenfalls in die A-Nationalmannschaft wurde Aleksandr Zhirov berufen. Er ist mit Russland gegen Malta Favorit und tritt am Samstag daheim gegen Slowenien an. Beim Abschlussduell in der Slowakei wird der Innenverteidiger jedoch schon wieder am Hardtwald sein, um eine 14-tägige Quarantäne zu vermeiden. Den Reisetross komplettiert Nikolas Nartey, der sich das Trikot der dänischen U-21-Nationalmannschaft überstreifen wird.

Kabaca hofft auf Effekt

Der Sportliche Leiter Mikayil Kabaca sagt: „So eine Länderspielreise hat Vor- und Nachteile. Natürlich wissen wir, wie wichtig es wäre, dass die Jungs hier wären, damit wir weiter zusammen trainieren können, um den Klassenerhalt zu erreichen.“ Auf der anderen Seite könne ein Trip zur Nationalmannschaft auch frische Kräfte freisetzen, wenn die Jungs mit einem Erfolgserlebnis zurückkehren und mal wieder etwas Anderes sehen.

„Für Stefanos Kapino ist es die Möglichkeit, sich wieder in den Blickpunkt zu spielen und auch dem zuletzt lange verletzten Nikolas Nartey wird es helfen, wieder auf sein Niveau zu kommen,“ meint Kabaca weiter . mjw