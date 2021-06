SVS startet in Vorbereitung

Mit den obligatorischen medizinischen Untersuchen startete Fußball-Zweitligist SV Sandhausen am Donnerstag in die Vorbereitung auf die Saison 2021/22, teilt der Verein mit. An diesem Samstag findet dann das erste Training für die Profis des SVS auf dem Platz statt.

Bis dahin gilt es für die Spieler, die notwendigen PCR-Tests zur Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs vorzunehmen. Des Weiteren stehen die obligatorischen sportmedizinischen Untersuchungen und Tests bei den Mannschaftsärzten Dr. Nikolaus Streich in der Sporthopaedie Heidelberg und der sportmedizinischen Praxis von Dr. Falko Frese sowie ein Laktattest auf dem Programm.

Dann liegt eine intensive Trainingswoche vor den Akteuren und dem Trainer- und Betreuerteam, bevor am Samstag, 26. Juni, das erste Testspiel gegen die Würzburger Kickers in Bad Mergentheim auf dem Programm steht. Aufgrund der nach wie vor geltenden Hygienemaßnahmen im Zuge der Corona-Pandemie müssen die Trainingseinheiten auch weiterhin ohne Besucher stattfinden. Inwiefern bei den Testspielen Zuschauer zugelassen werden können, hängt derzeit vom jeweiligen Ausrichter und den geltenden Corona-Richtlinien der jeweiligen Region ab.

Trainingslager in Österreich

Weitere Testspiele sind geplant, die Partie gegen den 1. FC Kaiserslautern (30. Juni) steht bereits fest. Vom 4. bis zum 11. Juli bezieht das Team ein Trainingslager im österreichischen Längenfeld in Tirol. Testspiele während dieser Zeit sind vorgesehen, stehen aber noch nicht konkret fest.

Anschließend stehen noch zwei Trainingswochen mit einem finalen Testspiel am Wochenende 17./18. Juli an, bevor vom 23. bis 25. Juli der erste Spieltag über die Bühne geht. Gegen welche Gegner die Schwarz-Weißen zu Saisonbeginn spielen, wird am 25. Juni bekanntgegeben. An diesem Tag will die DFL den Spielplan für die kommende Saison veröffentlichen. zg