SVS-Trikot gewinnen

Beim SV-Sandhausen-Tippspiel der vergangenen Saison hatte unsere Zeitung am Ende relativ deutlich die Nase vorn. Das vom SV Sandhauen ausgelobte Originaltrikot wollen wir allerdings nicht behalten, sondern unter unseren interessierte Lesern verlosen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wer also großer SVS-Fan ist und künftig im nagelneuen Trikot ins Stadion gehen will, kann per Online-Formular auf schwetzinger-zeitung.de/gewinnspiel teilnehmen. Einsendeschluss ist Sonntag, 24. Juli.

Die Übergabe des Trikots erfolgt dann bei einem der nächsten Heimspiele.

Hier geht es zum Gewinnspiel-Formular.