SVS verpflichtet Kemal Ademi

Mit Mittelstürmer Kemal Ademi ist Mikayil Kabaca, Sportlicher Leiter des Fußbll-Zweitligisten SV Sandhausen, auf dem Transfermarkt fündig geworden. Der 1,95 Meter große Stürmer füllt die letzte Planstelle im SVS-Kader.

„Wir haben genau den Stürmertyp verpflichten können, nach dem wir auf der Suche waren, und freuen uns, nach sehr guten Gesprächen in den letzten Wochen mit Kemal einen Wunschspieler verpflichtet zu haben. Kemal hat von seinem Sonderrecht als Russland-Legionär Gebrauch gemacht und hat sich für diese Saison für den SVS entschieden. Mit ihm konnten wir einen Spieler unter Vertrag nehmen, der sehr gut zu uns passt und unseren Kader verstärkt“, erklärt Mikayil Kabaca den Transfer und ergänzt: „Ich bin mir sicher, dass er sich schnell in die Mannschaft einbringen wird.“.

Der in Villingen-Schwenningen geborene Ademi ist ein klassischer Mittelstürmer. Ademi kennt die die Region gut: In der Zeit von 2015 bis 2017 lief der Schweizer für die TSG Hoffenheim auf. Vom Kraichgau aus schaffte er über den Schweizer Klub Neuchâtel Xamax (Saison 2018/19) den Sprung in die erste Schweizer Liga. In der Spielzeit 2019/20 erreichte er mit dem FC Basel den dritten Platz in der Liga, Ademi kam auf 14 Treffer in 39 Pflichtspielen. Zudem sammelte er in zwölf Einsätzen internationale Erfahrung in der Champions und Europa League.

„Ich freue mich, dass wir mit Kemal den Stürmertyp gefunden haben, der uns noch fehlte“, erklärt SVS-Cheftrainer Alois Schwartz. Ademi bringe eine weitere Komponente zu den beiden Stürmern Ahmed Kutucu und Matej Pulkrab mit. „Aufgrund seiner Zeit bei Hoffenheim und Paderborn kennt er die Region und die Liga. Er wird sich auch aufgrund seiner guten Sprachkenntnisse schnell einleben. Deshalb passt er sehr gut zum SVS und kann uns direkt helfen“, so der SVS-Coach.

Nach seiner Zeit in Basel schnürte Ademi seine Fußballschuhe in der Türkei für Fenerbahce Istanbul und Karagümrük. Von Istanbul aus wechselte der 26-Jährige, dessen Wurzeln im Kosovo liegen, nach Russland zum Erstligisten Chimki (August 2021). In der vergangenen Spielzeit war Ademi an den SC Paderborn ausgeliehen. „Ich musste mir nicht lange überlegen, als mein Berater von einem Angebot des SVS erzählt hat. Der Kontakt zu den Verantwortlichen war direkt positiv und hat mich beim ersten Treffen direkt überzeugt. Am meisten freue ich mich auf die Fans und das neue Umfeld“, so Ademi nach der Vertragsunterzeichnung. zg/svs