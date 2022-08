SVS zeigt sein unschönes Auswärtsgesicht

Alois Schwartz biss sich auf die Unterlippe und starrte mit versteinerter Miene ins Leere. Im Presseraum des Wildparkstadions hatte der Trainer des Fußball-Zweitligisten SV Sandhausen gerade kurz und knapp die Gründe für die hochverdiente 2:3-Niederlage seines Teams beim Karlsruher SC dargelegt. Nun musste er den fast aufreizend triumphierenden Ausführungen seines Kollegen Christian Eichner lauschen. „27:8 Torschüsse, fünf Kilometer mehr gelaufen, 70 Prozent Ballbesitz, mehr Zweikämpfe gewonnen, doppelt so viele Pässe gespielt, 10:2 Ecken. Ich bin froh, dass die bessere Fußballmannschaft heute gewonnen hat.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Rumms! Wie eine schallende Ohrfeige präsentierte der KSC-Coach die Daten und Zahlen zum Spiel, die ausnahmslos und deutlich zugunsten der Badener ausfielen. Sie sind Zeugnis der Backpfeife, die sich der SV Sandhausen zuvor über 90 Minuten auf dem Platz abgeholt hatte.

Trotz zweimaliger Führung durch David Kinsombi (10.) und Ahmed Kutucu (61.) zeigte der SVS die bislang schlechteste Saisonleistung und ließ sich nach Malik Batmaz’ zwischenzeitlichem Ausgleich (32.) beim Stand von 2:1 kurz vor Schluss noch die schmeichelhafte Butter vom Brot nehmen. Zunächst bediente KSC-Joker Sebastian Jung den zweiten Joker Simone Rapp (84.), ehe der dritte Joker Lucas Cueto (87.) das Gros der 14 778 Zuschauer in Ekstase versetzte. Dass auch Schwartz mit der Einwechslung von Torschütze Kutucu beim „Joker-Festival“ mitgewirkt hatte, interessierte hinterher niemanden mehr.

Begleitschutz gegeben

Mehr zum Thema 2.Fußball-Bundesliga SVS kassiert Doppelschlag in der Schlussphase Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel 2. Fußball-Bundesliga Bachmann trifft zur richtigen Zeit Mehr erfahren 2. Liga HSV verschärft Lage in Bielefeld - Rostock-Keeper patzt Mehr erfahren

„Unser Spiel war mit Ball und gegen den Ball nicht gut. Wir waren nicht in den Zweikämpfen, haben stattdessen Begleitschutz gegeben“, resümierte der SVS-Coach. Statt ein ekliger Derby-Kontrahent zu sein, leistete sein Team dem holprig in die Runde gestarteten KSC Nachbarschaftshilfe. Der taktische Plan, den Gegner von Beginn an hoch anzulaufen und so zu Ballverlusten zu zwingen, ging nicht auf. „Wir wollten ausnutzen, dass Karlsruhe unter Druck steht und sie von Beginn an stressen. Wir sind aber überhaupt nicht drangekommen. Warum, wieso, weshalb – das muss ich mir in der Analyse erst genau anschauen“, sagte Schwartz sichtlich bedient.

Einig war man sich im Lager der Schwarz-Weißen bereits, dass es in den Schlussminuten an Cleverness gefehlt hatte. Keeper Patrick Drewes monierte vor allem die Entstehung des Karlsruher Siegtreffers: „Wenn Du dich beim Stand von 2:2 auskontern lässt, verliert man eben. Da müssen wir so clever sein und einen Punkt mitnehmen.“ Auch Abwehrspieler Chima Okoroji forderte, „schlauer“ zu agieren, sein Trainer nannte es „naiv“.

Wie schon in Darmstadt zeigte der SVS zum zweiten Mal auswärts sein unschönes Gesicht. Anders als bei den Heimspielen gelang es nicht, die eigenen Tugenden auf die Wiese zu bringen. Eine Erklärung dafür fehlte auch dem Sportlichen Leiter Mikayil Kabaca: „Die Enttäuschung sitzt gerade tief. Das müssen wir erstmal sacken lassen.“

Gut, dass das nächste Spiel gegen den 1. FC Nürnberg (Samstag/13 Uhr) wieder zu Hause stattfindet. Welches Gesicht die Hardtwald-Kicker dort präsentieren, wird im Nachgang wohl wieder aus Schwartz’ Miene im Presseraum zu lesen sein.