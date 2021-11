Tagesform und Nervosität spielen entscheidende Rolle

In der Neurotthalle treffen am Samstagabend um 18 Uhr die Drittliga-Handballerinnen der TSG Ketsch II im Derby auf die HSG St. Leon/Reilingen. Während die Gäste als Vorletzter der Tabelle bisher nur gegen die vier Mannschaften, die an der Spitze der Staffel E stehen, verloren haben, sind die Juniorbären als Drittletzter auch schon gegen Tabellennachbarn angetreten.

Trainer Daniel Weinheimer, der übrigens mit Gästecoach Sascha Kuhn befreundet ist, hat Sorgen: „Wir haben leider noch einige angeschlagene und verletzte Spielerinnen und ich weiß aktuell noch nicht, wer am Samstag spielen kann. Aber die Mädels sind heiß auf das Derby und wir freuen uns auf das Spiel.“

Schnelles Spiel nach vorne

„Das ist ein zusammengewürfelter Haufen aus fünf bis sechs Stammspielerinnen mit Widmaier, Bühl, Kolb, Büssecker, Völker und jetzt auch Grössl, die sehr schnell in der ersten und zweiten Welle nach vorne spielen“, analysiert Allrounderin Jana Pahl und stellt es ihrem Team zur Aufgabe, das zu unterbinden. Die Gastgeberinnen hätten meist sehr offensiv gedeckt, waren aber im letzten Spiel mit einer defensiven 6:0-Abwehr hinten gestanden. Deshalb muss sich das HSG-Team auf alles einstellen und ist sich bewusst, dass in dieser nachbarschaftlichen Begegnung immer auch mannschaftliche Geschlossenheit, Tagesform und Nervosität eine große Rolle spielen.

„Wir gehen nicht als Favorit ins Spiel, wollen aber unbedingt die ersten zwei Punkte in fremder Halle holen und wissen, dass wir ab der ersten Minute hellwach sein müssen. Gibt’s was Geileres als erst gegen die beiden Topfavoriten zu spielen und dann ins Derby zu gehen“, freut sich Trainer Kuhn im Wissen um die Stärken seiner Mädels auf die Begegnung am Samstag und auf die Unterstützung zahlreicher Fans. led

