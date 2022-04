Tagessieg trotz Defekt

Steffi Laier, in Dielheim geborene Motorradsportlerin, sitzt wieder erfolgreich im Sattel: Nach zwei Läufen führt die KTM-Fahrerin, die für das Team von Rolf Musch in Ketsch startet, in der Deutschen Enduro-Meisterschaft.

Die vierfache Motocross-Weltmeisterin war sich selbst kurz vor Saisonbeginn nicht sicher, ob das klappen würde: „Ich hatte mir im November zwei Wirbel gebrochen, konnte mich lange Zeit nur mit einem Korsett bewegen und überhaupt nicht trainieren.“ Unter Schmerzen absolvierte sie eine Woche vor dem Start der Meisterschaft ein paar Fahreinheiten, doch vor dem ersten Lauf in Tucheim in Sachsen-Anhalt kämpfte sie sich buchstäblich über Stock und Stein bis ins Ziel.

Drei Wochen später startete Laier im zweiten Lauf der Rennserie im sächsischen Dahlen. Körperlich fitter kämpfte sie aber am Ende mit technischen Problemen. „Das Getriebe hatte auf einmal so lautes Krachen von sich gegeben“, erinnert sich Laier. Die letzte halbe Runde über fast 40 Kilometer im Gelände schonte sie ihr Fahrzeug so gut es ging. Gerade in der letzten Sonderprüfung vermied sie hartes Beschleunigen und fuhr die meiste Zeit in einem viel zu hohen Gang. Den Tagessieg ließ sich Lauer dennoch nicht nehmen. Damit ist die Titelverteidigerin nach zwei von sieben Wettbewerben ganz vorne.

Die Enduro-Saison macht Sommerpause bis in den September hinein. In der Zwischenzeit will Laier sowohl die Deutsche als auch die Europameisterschaft bestreiten. Mit klaren Zielen: „Wenn ich irgendwo an den Start gehe, dann will ich auch gewinnen.“ zg