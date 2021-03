Sarah Becker und Lara Scheel vom SV Rohrhof sind in den Leichtathletik-Talentkader Baden-Württemberg berufen worden. Trotz eines eingeschränkten Wettkampfjahrs erbrachten die beiden Nachwuchssportlerinnen herausragende Leistungen. Mit ihren beim MTG-Sommersportfest in Mannheim gesprungenen 5,09 Meter ist Lara Scheel 2020 in der Altersklasse W13 auf Platz eins in Baden und Platz 17 in Deutschland. Sarah Becker überzeugte im 60-Meter-Hürden-Sprint. Hier liegt sie mit 9,93 Sekunden auf Rang zwei der badischen und Platz 16 der deutschen Bestenliste.

Aufgrund der erbrachten Leistungen wurde das Duo auch zum Talentsportfest am Mannheimer Olympiastützpunkt eingeladen. Dort konnte zwar Sarah Becker verletzungsbedingt nicht starten. Lara Scheel wurde in den Disziplinen 30 Meter fliegender Sprint, 40 Meter Hürdensprint, Weitsprung mit linkem und rechtem Bein aus zwölf Metern Anlauf, Medizinballwurf über Kopf mit Ein-Kilo-Medizinbällen, Medizinballstoß mit Zwei-Kilo-Medizinbällen und 800-Meter-Lauf getestet, in der Endabrechnung wurde sie Neunte.

Sarah Becker im blauen Trikot der LG Kurpfalz. © Hristov

Die Talentsichtungslehrgängen an der Landessportschule Albstadt-Tailfingen, zu denen die beiden Rohrhoferinnen eingeladen wurden, mussten Corona-bedingt zwar ausfallen, aber in den baden-württembergischen Talentkader sind sie nun trotzdem aufgenommen worden. zg