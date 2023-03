Talente wollen sich zeigen

Zu den Zusammenführungslehrgängen der drei baden-württembergischen Handballverbände in der Landessportschule in Albstadt-Tailfingen entsendet die HG Oftersheim/ Schwetzingen gleich ein großes Kontingent an Spielern. An diesem Wochenende sind die Jungs des Jahrgangs 2009 gefordert, am nächsten dann die im Jahr 2008 Geborenen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Tim Löhr, Raphael Schmitt, Dario Bennefeld, Simon Wacker, Nick Hirning und Finn Hoberg sind dabei schon direkt für den bundeslandweiten Kader nominiert. Paul Kehder, Adrian Summ, Robin Wolf können sich dort noch beweisen und sich aus dem erweiterten Talentkader emporarbeiten. Ihr Vereinstrainer von der C1 bei der HG, Holger Löhr, sieht es als „tollen Erfolg für die Jugendarbeit von Oftersheim/Schwetzingen“ an, soviele Jugendliche dorthin zu entsenden. „Das funktioniert bei uns ganz gut“, meint er.