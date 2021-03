  Tanzpartnerin von Rúrik Gíslason zieht sich aus

Köln/Sandhausen. Sie haben Ausdauer und Grazie, beherrschen ihre Körper zu einstudierten Choreographien perfekt und lächeln dabei die Anstrengung weg: Profitänzerinnen und -tänzer sind Hochleistungssportler durch und durch. Das bekommt derzeit auch Ex-Fußballprofi Rúrik Gíslason zu spüren. Der 33-jährige Isländer beendete im vergangenen Jahr beim Zweitligisten SV Sandhausen seine aktive Kickerlaufbahn und widmet sich seither neuen Herausforderungen. Eine davon bringt ihn auf das Parkett der Fernsehsendung „Let’s dance“ (RTL/TVNOW, wir berichteten).

Dort macht er bislang eine prima Figur. Goldenes Ticket in der Kennenlernshow und die meisten Punkte für die Salsa vergangene Woche: Rúrik Gíslason ist definitiv ein Kandidat, der mit seiner Tanzpartnerin Renata Lusin (33) diese Staffel von „Let’s dance“ gewinnen kann. Und apropos prima Figur: Selbige gibt Renata Lusin als Cover auf dem neuen Magazin „Playboy“ ab. Worauf sie bei einem Mann achte, wird die hübsche Russin in dem Heft gefragt. „Ich mag den Typ Sonnyboy, helle Haare, blaue Augen. Lustigerweise hatte Valentin die Haare dunkel gefärbt, als wir uns kennengelernt haben“, sagt Renata Lusin im Interview in der aktuellen „Playboy“-April-Ausgabe in Bezug auf ihren Ehemann.

Valentin Lusin ist ebenfalls als Profitänzer bei „Let’s dance“ dabei und gemeinsam mit Schauspielerin Valentina Pahde die härteste Konkurrenz für das Duo Gíslason/Lusin. Ob ihr Mann eigentlich eifersüchtig sei, wenn sie mit einem prominenten Tanzpartner auf dem Parkett stehe? Renata Lusin im Interview in der aktuellen „Playboy“-April-Ausgabe: „Nein, Valentin ist leider gar nicht eifersüchtig. Im Gegenteil, oft ruft er: ,Geht doch noch enger zusammen!‘, wenn er uns beim Training zusieht. Er will lieber, dass der Tanz ordentlich aussieht.“

Wiener Walzer ist an der Reihe

Und an diesem Freitag müssen Rúrik Gíslason und Renata Lusin mit einem Wiener Walzer zu „Powerful“ (von Major Lazer, Ellie Goulding, Tarrus Riley) die Jury überzeugen. Wenn es so gut läuft, wie bei der Salsa, sollte das kein Problem werden. Jurorin Motsi Mabuse lobte in der Vorwoche: „Ich bin positiv überrascht, so etwas zu zaubern, ich mag das!“ Ihr Kollege Jorge González fasste sich kurz: „Sehr gut, mega!“ Und Oberkritiker Joachim Llambi würdigte: „Der Look ist sensationell. Du hast vollen Einsatz gegeben.“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

Ein Beitrag geteilt von Rurik Gislason (@rurikgislason)

Übrigens: Durchschnittlich 4,03 Millionen Zuschauer begeisterten sich für die erste reguläre Live-Show von „Let’s dance“ vergangenen Freitag, darunter besonders viele im Alter zwischen 14 und 59 Jahren (17,1 Prozent). Einen Anteil daran dürfte Rúrik Gíslason haben, der mittlerweile in verschiedenen TV-Formaten Interviews gibt. „Let’s dance“ geht an diesem Freitag, 12. März, um 20.15 Uhr (RTL/TVNOW), mit 13 verbliebenen Paaren weiter. Sängerin Vanessa Neigert und Profitänzer Alexandru Ionel sind ausgeschieden.