TC Plankstadt feiert Meistertitel und gute Platzierungen

Die 1. Herrenmannschaft des Tennisclubs Plankstadt hat sich ungeschlagen die Meisterschaft erspielt und ist in die 2. Bezirksliga aufgestiegen – mit einer beeindruckenden Bilanz von 10:0 Punkten und 41:4 Matchpunkten. „Dies ist umso erfreulicher, da es sich um überwiegend Eigengewächse des TCP handelt, die auch abseits des Platzes ein super Team sind“, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Unsere 1. Herrenmannschaft wird auch in der 2. Bezirksliga vorne mitspielen“, davon sind die Trainer Felix Dobler und Niels Eichhorn überzeugt. Im Meisterteam spielten Henning Jäkel, Robert Bodnar, Ivo Ebert, Cedric Kollruss, Luis Klotter, Tim Rode, Johannes Eisenacher, Julian Einhoff und Massimo Cinque.

Meister sind auch Henning Jäkel (v. l.) , Robert Bodnar, Ivo Ebert, Cedric Kollruss, Luis Klotter, Tim Rode (vorne v. l.) , Johannes Eisenacher und Julian Einhoff geworden. © TCP

Die Damen 30 haben einen souveränen Durchmarsch durch die 1. Bezirksliga gemacht, wurden ungeschlagen Meister und sind damit in die Oberliga aufgestiegen. Zur Mannschaft gehören Saskia Klotz, Vanessa Maier. Martina Pfitzenmeier, Binke Malzahn, Eva Eichhorn, Annabell Wettstein, Christina von Reiswitz, Sandra Gensheimer und Sina Klotz. Auch die Damen 50 wurden ungeschlagen Meister und sind in die 1. Bezirksliga aufgestiegen. Hier kamen Karin Brendel, Mihaela-Gabriela Kluckas, Heike Dinkel, Heike Vorderwülbecke, Andrea Schmidt, Margarethe Schneider, Beate Kolb und Dagmar Denk zum Einsatz.

Insgesamt nahmen 17 aktive Mannschaften und neun Jugendmannschaften des TCP sehr erfolgreich an der Medenrunde teil. So erreichte die 1. Damenmannschaft (1. Bezirksliga) ebenso wie die 2. Herrenmannschaft (1. Bezirksklasse) sowie die Herren 30 und die Herren 60 (jeweils 2. Bezirksliga) Platz zwei. Ungeschlagen den verbundenen Aufstieg in die 2. Bezirksliga gelang der Herren-70-Mannschaft. Auch die Jugendteams haben sich sehr gut behauptet. Die erste Mannschaft der männlichen U18 errang den zweiten Platz in der 1. Bezirksliga, die zweite Mannschaft wurde in der 2. Bezirksliga ungeschlagen Meister und die weibliche U 18 wurde in der 1. Bezirksliga Dritter. zg

