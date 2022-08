TC Plankstadt feiert sieben Meisterschaften und Aufstiege

„Sportlich lief es beim Tennisclub Plankstadt einfach hervorragend“, berichtet der Vorsitzende Roland Wahl nach Abschluss der Verbandsrunde seines Vereins. Sage und schreibe sieben Meistertitel im Damen-, Herren- und Seniorenbereich feierten die Plankstadter in Summe. Das Damenteam wurde dabei sogar ungeschlagen Meister und steigt in die Oberliga auf, die Herren haben sich die Qualifikation für die 1. Bezirksliga erspielt und können mit der Reserve, die als Meister in die 1. Bezirksklasse aufrückt, auf eine spielstarke Basis zurückgreifen, sollte Ersatz benötigt werden.

„Unsere Damen 30 sind ebenfalls Meister geworden und steigen sogar in die Badenliga auf, unsere Damen 60/4er als Spitzenreiter in die 1. Bezirksliga, die Herren 55/4er spielen als Meister in der kommenden Runde in der 1. Bezirksklasse und unsere erste Herren 65 hat sich als Titelträger das Recht erkämpft, in der kommenden Runde in der 1. Bezirksliga aufschlagen zu dürfen“, freut sich Wahl über die weiteren Meisterschaften und Aufstiege. „Dieser großartige sportliche Erfolg ist auch auf die ganzjährigen sehr guten Trainingsbedingungen mit vier Hallenplätzen, zehn Freiplätzen, Sportpark, Konditionstraining und das sehr gute Training mit Matchtraining zurückzuführen.“ Die neuen Sportkonzepte, die bei der Jugend beginnen, würden greifen. Der Verein lege größten Wert auf die Nachwuchsarbeit, „denn die Jugend ist die Zukunft für uns. Heute trainieren nahezu 180 Jugendliche beim TCP“.

Da die erste Damenmannschaft in der nächsten Saison in der Oberliga, die Herrenmannschaft in der 1. Bezirksliga und dazu die Damen 30 in der Badenliga antreten würden, werde den Zuschauern auf dem TC-Gelände „sowohl im Training als auch in den Verbandsspielen im nächsten Jahr hochklassiges Tennis geboten“, blickt Wahl abschließend voraus. zg