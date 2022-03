TCH-Junioren holen den Hallentitel

Die Mannschaft der Altersklasse U15 M/1 des Tennisclubs Hockenheim wurde in der Winterhallenrunde 2021/2022 überlegen Erster in der Gruppe 039 der 1. Bezirksklasse. Drei der sieben Begegnungen gewannen sie klar mit 6:0, eine mit 5:1 und zwei mit 4:2. Lediglich im letzten Spiel der Runde wurde ein Punkt abgegeben, aber gegen den Tabellenzweiten, TC Weinheim, reichte ein 3:3-Unentschieden zur Meisterschaft, während der TC Weinheim noch zwei weitere Matches unentschieden beendete. Insgesamt kamen in der Runde Samuel Morato, Vincent Damian, Julian Dietel, Felix Siegler, Mihail Moldovan, als Punkt 1 der Meldeliste, Elias Mayer, Ben Dorant und Gregor Klausmann zum Einsatz.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Bild zeigt Samuel Morato (v. l.), Vincent Damian, Julian Dietel und Felix Siegler, die am letzten Spieltag eingesetzt wurden und die Meisterschaft perfekt machten. hee/Bild: Siegler

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2