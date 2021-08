„Team muss noch ruhiger werden“

Mit einem 4:3-Sieg beim FV 08 Hockenheim II hat der SV 98 Schwetzingen II einen Auftakt nach Maß in seine Comeback-Saison in der Fußball-Kreisklasse B gefunden. An den vergangenen beiden Spieltagen suchte man die Ergebnisse der neu gemeldeten 98er allerdings vergeblich. „Einige Spieler sind noch in Urlaub. Die Runde wurde doch ziemlich früh begonnen“, ist SV-Trainer Toni Casciaro glücklich, dass die beiden Spieltagsgegner einer Verlegung jeweils zugestimmt hatten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Wochenende sind die Schwetzinger gegen Plankstadt II gefordert. „Das ist eine sehr gute und kompakte Mannschaft. Wichtig wäre, das Spiel ruhig anzufangen und nicht in Rückstand zu geraten. Dann ist alles möglich“, sagt Casciaro. Abgesehen von den drei Punkten, die beim FV 08 Hockenheim II eingefahren wurden, störte sich der SV-Coach vor allem an den Gegentoren.

Leichtfertigkeit abstellen

So wurde die komfortable 4:0-Führung aus den ersten 13 Minuten fast schon leichtfertig wieder aus den Händen gegeben. „Daran müssen wir arbeiten, dass solch ein Spiel nicht noch einmal spannend wird“, sagt Casciaro. „Man sieht, dass es eine neue Mannschaft ist. Sie muss noch ruhiger werden.“ Jetzt geht es für den SV 98 Schwetzingen II darum, die nächsten Erfahrungen, aber auch Kräfte zu sammeln für die bevorstehenden Englischen Wochen, in denen die Nachholspiele ausgetragen werden. wy