Die Technische Tagung des Nordbadischen Ringer-Verbands (NBRV) wurde diesmal per Videoschalte mit den Vereinen abgehalten. Präsident Ralph Schmidt hofft, „dass wir im Sportjahr 2022 wieder normale Bedingungen haben und die Coronapandemie uns nicht weiter in der Ausübung unseres Sportes hemmt“.

Nachdem in der gerade abgelaufenen Saison die Ligen in zwei Gruppen eingeteilt waren, will

...