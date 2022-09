Techniktricks von Profis

Die Fußballschule von „Anpfiff ins Leben“ findet im Herbst an vier verschiedenen Standorten für fußballbegeisterte Kinder zwischen zehn und elf Jahren statt. In einstündigen Übungseinheiten zeigen lizensierte Trainer Techniken, die gleich im Spiel umgesetzt werden können.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Fußballschule gibt es zwischen dem 20. September und 29. November in Walldorf (dienstags von 14 bis 15 Uhr) und in Heidelberg (dienstags von 15 bis 16 Uhr). Zwischen dem 21. September und 30. November werden Kickkenntnisse in Speyer (mittwochs von 15.30 bis 16.30 Uhr) und Ludwigshafen (donnerstags von 15 bis 16 Uhr) vermittelt. Die Teilnahme kostet 30 Euro, Vorkenntnisse und eine Vereinsmitgliedschaft sind nicht notwendig.

Eine Anmeldung ist ab sofort möglich unter: https://www.anpfiffinsleben.de/jugendsportfoerderung/foerderbereich-sport/fussballschule/fussballschule-anmeldung.html. zg