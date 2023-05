Tennisclub Blau-Weiß Schwetzingen hat Wiederaufstieg im Visier

Schwetzingen. Die Tennissaison startet an diesem Wochenende - zumindest für die meisten Mannschaften. Die in die Badenliga aufgestiegene 1. Damenmannschaft des TC Blau-Weiß Schwetzingen ist erst im Juni gefordert. In der Oberliga spielen zwei Teams aus unserem Verbreitungsgebiet - die aus der Badenliga abgestiegene 1. Herrenmannschaft der Schwetzinger und die aus der 1. Bezirksliga nach oben gekommene 1. Damenmannschaft des TC Plankstadt. Während die Plankstadterinnen am Sonntag mit einem Auswärtsspiel beim TC Wolfsberg Pforzheim ihre Oberliga-Premiere feiern, steht für die Schwetzinger zeitgleich ein Derbygegen den TC Sandhausen auf der heimischen Anlage am Odenwaldring auf dem Programm - übrigens bei freiem Eintritt.

Die Mannschaft des TC Blau-Weiß ist im Kern gleichgeblieben, hat aber mit Vincent Stickdorn (Jahrgang 1997) und dem Ketscher Daniel Kalotai (1998) zwei vielversprechende Neuzugänge dazubekommen. Beide kommen vom TC Astoria Walldof und haben dort Oberligaerfahrung gesammelt. In Schwetzingen können sie - je nachdem ob und wieviele der gemeldeten Ausländer spielen - sogar auf hinteren Positionen eingesetzt werden, wo sie als Punktegaranten gelten. Davor stehen auf der Meldeliste neben den vier ausländischen Akteuren mit Spielertrainer Andre Straka und Kirill Anton zwei bewährte Kräfte. Jason Gerweck, Tom Eisenzapf und Nick Heinrichs komplettieren den Kader.

„Vorne mitspielen“

„Die Jungs würden gerne aufsteigen“, sagt Blau-Weiß-Vorsitzende Sybille Breyer zu den Saisonzielen. Sie selbst formuliert es etwas bescheidener: „ich würde mich über einen vorderen Platz freuen.“ Die Partien sind ja immer eine Art Wundertüte, denn keiner weiß, wie viele der bei allen Vereinen zahlreich gemeldeten Ausländer denn überhaupt antreten. Das ist auf beim Auftaktgegner TC Sandhausen so, der unter anderem den Weltranglisten-109. Taro Daniel auf der Liste hat.

TC BW Schwetzingen - TC Plankstadt (Sonntag, 11 Uhr, Anlage am Odenwaldring)