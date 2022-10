Thiemann kämpft stark

Nach seinem Bundesligadebüt für den BC Karlsruhe und mehreren Podiumsplatzierungen bei internationalen Turnieren unter anderem in Ungarn, Luxemburg und der Schweiz stand für den Judoka Nils Thiemann vom 1. BC Schwetzingen bei den süddeutschen U18-Meisterschaften in Passau die Qualifikation für die deutsche Meisterschaft an – dies gelang ihm als Vizemeister.

Dabei trafen die besten Wettkämpfer aus Bayern, Württemberg und Baden aufeinander. In der Gewichtsklasse bis 60 kg gewann Thiemann vorzeitig seine Vorrundenduelle. Das hart umkämpfte Halbfinale entschied er im zehn Minuten andauernden Golden-Score-Modus für sich. Erst im Finale behielt Rufus Barkse aus München-Großhadern knapp die Oberhand. Die süddeutsche Vizemeisterschaft ist für den Schwetzinger aber ein weiterer Meilenstein in seiner noch jungen Judokarriere. ako/Bild: BCS