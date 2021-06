Tim Essig lässt sich von Aufbruchstimmung anstecken

Die Aufbruchsstimmung beim Eishockey-Regionalligisten EC Eppelheim lässt viele Wegbegleiter nicht kalt. Auch Verteidiger Tim Essig ließ sich anstecken und kehrt nach sieben Jahren beim Liga-Rivalen EHC Zweibrücken zu den Eisbären zurück.

Zwischen 2009 und 2014 absolvierte der inzwischen 32-Jährige insgesamt 111 Spiele für die damalige Spielgemeinschaft Rhein-Neckar- Stars. In Zweibrücken reifte er zu einem Leistungsträger, doch nun will er wieder mehr Zeit für seine Familie haben und folgte deswegen dem Ruf des Ex-Clubs. Bei den Hornets gelangen ihm in 136 Partien 61 Scorerpunkte, wobei seine Stärken vorrangig im Defensivverhalten liegen.

Verträge verlängert

Darüber hinaus ist es dem neuen Führungsduo – bestehend aus Richard Drewniak und Thomas Korte – gelungen, einige Vertragsverlängerungen unter Dach und Fach zu bringen: So werden Tim Großmann, Marcel Kappes, Carsten Haas, Dominic Andreou auch weiter das Trikot des ECE tragen.

Weitere Gespräche laufen und sollten auch bald Entscheidungen mit sich bringen, denn aktuell stehen erst sieben Spieler fix im Aufgebot. Das Sommertraining ist inzwischen übrigens planmäßig angelaufen.

