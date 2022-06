Timo Becker warnt

Dem FC Badenia Hirschacker fehlt zum sicheren Klassenerhalt in der Fußball-Kreisklasse A nur ein Punkt. Da der Konkurrent DJK Fortuna Edingen-Neckarhausen beim Spitzenreiter und designierten Meister FV 1918 Brühl II antritt (siehe nebenstehendes Interview), glaubt im Lager der „Hirsche“ kaum noch jemand daran, dass etwas schiefgehen könnte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Einer, der aber trotz der schieren Eindeutigkeit der Situation den Finger mahnend hebt, ist Trainer Timo Becker. „Im Fußball hat man schon alles erlebt. Daher wollen wir unsere Hausaufgaben machen und nicht nur einen, sondern drei Punkte holen und uns für die tolle Rückrunde belohnen“, sagt Becker. Seine Elf spielt bei der Spvgg 06 Ketsch II, fokussiert sich voll auf sich selbst und ist daher nur mit einem halben Ohr in Brühl dabei.

„Nicht wie Deppen dastehen“

„Ich habe davor gewarnt, das Ganze zu leicht zu nehmen. Ohne die nötige Einstellung könnte es passieren, dass wir dort patzen. Wenn dann in Brühl das Undenkbare passiert, stehen wir da wie die Deppen“, will Becker erst 100-prozentige Gewissheit, ehe er den Kronkorken seiner Bierflasche köpfen will. Der FC Badenia würde dann sein viertes Jahr in Folge in der A-Klasse klar machen. wy

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2