Tippspiel-Sieger Office Mix spendet Trikot mit Autogrammen

Besser geht’s nicht. Mit großem Vorsprung haben Peter Köhnlein und sein Team von der Firma Office Mix in der Saison 2020/21 die Tippspielwertung auf unserer Sonderseite für den SV Sandhausen gewonnen. Am Samstag wurde im Hardtwaldstadion in der Halbzeitpause der Zweitliga-Partie gegen den Karlsruher SC der Preis überreicht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Schwetzinger Zeitung hatte ein nagelneues Saisontrikot des SVS von allen Kaderspielern unterschreiben lassen. Dieses echte Unikat wurde dann gerahmt und wurde von Chefredakteur Jürgen Gruler jetzt an Peter Köhnlein von Office Mix überreicht. Stadionsprecher Wolfgang Hell war eigens dafür auf den Rasen gekommen und moderierte die Preisübergabe. Immer vor Heimspielen gibt es in der Schwetzinger Zeitung eine Sonderseite zum Hintergrundgeschehen beim Zweitligisten Sandhausen. Spielerporträts, Interviews und Aktionen werden dabei vorgestellt und jeweils eine Kurzeinschätzung des Gegners veröffentlicht. Dazu kommt dann das Tippspiel, das derzeit die Sandhausen-Sponsoren Office Mix, Sparkasse Heidelberg, Pfitzenmeier, Stadtwerke Schwetzingen und die Schwetzinger Zeitung bestreiten. Gefragt nach dem Erfolgsrezept für die meisten richtigen Tipps in der letzten Saison, sagte Peter Köhnlein: „Es ist vielleicht die Empathie, ich habe unseren Jungs eben öfter den Sieg zu Hause zugetraut, als es die Tabellensituation vielleicht hergegeben hat.“

Da Köhnlein selbst als Vorstandsmitglied auch andere Chancen hat, an ein solches Trikot zu kommen, zeigte er sich großzügig und stellt es für einen Fan zur Verfügung, der es jetzt bei einer Verlosung gewinnen kann.

Schreiben Sie uns bis zum 21. August eine E-Mail mit dem Stichwort „SVS“ an sz-gewinnspiel@schwetzinger-zeitung.de, wenn Sie Interesse an dem Trikot haben, und sagen Sie uns, welchen Ehrenplatz das Unikat bei Ihnen bekommt. jüg

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2