Titel für Sarah Meiser und Co.

Bei den badischen Leichtathletik-Meisterschaften der Männer, Frauen und Jugend U 18/20 in Schutterwald war der MTG-Sprinter Robin Ganter eine Klasse für sich. Im 100 Meter Sprint blieb er mit 10,96 Sekunden als Einziger unter elf Sekunden und über 200 Meter glänzte der Hockenheimer mit 21,96 Sekunden. Im 800-Meter-Lauf der Männer setzte sich Luca Wagner (LG Kurpfalz) in einem tollen Finish in 1:57,02 Minuten durch. Seine Vereinskameradin Anne Braun schnürte mit Siegen über 100 Meter Hürden (15,54 Sekunden) und 400 Meter Hürden (64,03 Sekunden) einen Doppelpack.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mit Sarah Meiser gewann eine weitere LG-Athletin eine Goldmedaille. Im 200-Meter-Lauf der U18 gewann Meiser in 26,28 Sekunden den Titel und verwies ihre Vereinskameradin Sophie Knapp auf Rang zwei. Im Dreisprung der U 18 unterbot Emily Schulz (DJK Hockenheim) im letzten Versuch mit 11,56 Meter die Norm für die deutschen Meisterschaften – allerdings eine Woche zu spät. hz