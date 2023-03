Titelfavoriten ärgern – und dabei lernen

Am Samstag ist Reinickendorf BTSV (Berliner Turn- und Sportverein von 1891), die Füchse Berlin, mit seiner Nachwuchs-Bundesliga-Mannschaft in der Oftersheimer Karl-Frei-Halle zu Gast. Und dieses Team ist eine nicht zu verachtende Marke im Jugendhandball und gilt als einer der Topanwärter auf die Finalteilnahme. Die gastgebende HG Oftersheim/ Schwetzingen ist da nicht nur auf dem Papier klarer Außenseiter.

Zwei Spieler des jüngeren Jahrgangs, die auch in der kommenden Spielzeit wieder in der Bundesliga auflaufen werden, sind Kreisläufer Lukas Auth, dessen Vater Volker früher für den TV Schwetzingen höherklassig die Bälle von halblinks ins Netz drosch, und der aus dem Hessischen stammende Louis Maurer zuständig für den linken Flügel. Die beiden 17-Jährigen beziehen klar Stellung zum Verlauf der zu Ende gehenden Runde und auf die anstehende Partie. „Die nicht vorhandene Chance, sollten wir nutzen“, meinte Co-Trainer Justin Hahne mit einem Augenzwinkern im Hinblick auf die Vormachtstellung des Gegners. Er hofft, dass insbesondere der junge Jahrgang möglichst viel Erfahrung aus dieser Begegnung ziehen und für die nächste Runde mitnehmen wird. „Alle Jungs in unserem Team haben sich die zwei abschließenden Spiele zum Genießen verdient“ – eben dann nächste Woche noch gegen Leipzig, einen weiteren Favoriten.

Ein kurzer Rückblick auf eure bisherige Zeit in der HG und die Bundesliga-Erfahrung?

Lukas Auth: In der HG durfte ich immer in guten Mannschaften spielen und die Trainer haben mich oft gefördert. Der Höhepunkt ist nun diese Saison. Wir gehören im Prinzip zu den zwölf besten Mannschaften in ganz Deutschland. Das hohe Niveau, auf dem da gespielt wird, aber auch Erfahrungen und Erlebnisse wie Auswärtsfahrten inklusive Übernachtungen nehmen wir mit.

Louis Maurer: Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden mit der Saison. Besonders in der Vorrunde haben wir uns als Team sehr gut präsentiert und gezeigt, was wir können. Besonders in den engen Spielen haben wir immer bis zum Ende gekämpft und uns auch oft belohnt. In der Meisterrunde haben wir es jetzt mit der Handball-Elite Deutschlands zu tun. Und klar kann man hier nicht jedes Spiel gewinnen. Doch großenteils haben wir uns auch hier gut präsentiert.

Was war zufriedenstellend in dieser Saison?

Maurer: Sehr viel. Jede Woche misst man sich mit den besten Mannschaften Deutschlands und wenn man etwas falsch macht, wird das knallhart bestraft. Doch daraus kann man lernen und es das nächste Mal besser machen. Für mich persönlich war es ein großer Schritt vom kleinen SV Erbach in die JBLH. Spielerisch und körperlich weht hier ein anderer Wind und ich habe mich dadurch individuell deutlich gesteigert.

Auth: Ich habe mir Stück für Stück mehr Spielzeit erarbeitet und dies in der Rolle als Kreisläufer und als Innenblockspieler in der Abwehr. Ich denke, ich habe mich als Spieler aus dem jüngeren Jahrgang gut präsentiert. Ich weiß, was ich kann und woran ich arbeiten muss. Wir verstehen uns alle gut und in unserer Mannschaft macht es Spaß, Handball zu spielen.

Was habt ihr euch für die nächste Runde vorgenommen?

Auth: Nächstes Jahr sind wir, Louis, ich und andere, der ältere Jahrgang und wollen noch mehr Verantwortung übernehmen. Ich will einer der Anführer auf dem Spielfeld sein. Vielleicht darf ich ja auch im aktiven Bereich wie dieses Jahr schon im Perspektivteam weiter ab und zu mitmachen.

Maurer: Ein wirkliches Ziel kann ich noch nicht nennen. Im Vergleich zu dieser Saison wird sich die Mannschaft auf fast allen Positionen ändern und wir werden erst nach den ersten Spielen sehen, welche wir für eine Rolle spielen können. Auch steht der Kader noch nicht komplett. Persönlich möchte ich einen weiteren Schritt machen und eine Führungsrolle übernehmen.

Euer persönlicher Ausblick auf das anstehende Spiel gegen Reinickendorf jetzt?

Auth: Wir haben im Hinspiel gesehen, wie gut die Mannschaft ist. Die wollen die Meisterschaft holen. In diesem Team sind viele Nationalspieler und wir wollen sie so gut es geht bekämpfen.

Maurer: Wir wollen uns besser präsentieren als im Hinspiel. Klar sind die Füchse eine Spitzenmannschaft, doch damit ist auch der Druck bei ihnen und wir werden versuchen, sie zu ärgern. mj/Bilder: cheesyy

Info: HG Oftersheim/Schwetzingen – Reinickendorfer Füchse Berlin (Samstag, 13 Uhr, Karl-Frei-Halle Oftersheim)