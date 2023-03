Tobias Haak aus Hockenheim ist Landesmeister im Kugelstoßen

Bei den baden-württembergischen Leichtathletik-Hallenmeisterschaften der Masters (früher auch Senioren genannt) im Olympiastützpunkt in Mannheim holte Tobias Haak vom HSV Hockenheim (kleines Bild) in der Altersklasse 55 den Titel im Kugelstoßen.

Haak trat dieses Jahr in der Altersklasse M50 lediglich in seiner Paradedisziplin Kugelstoßen an, nachdem er sich beim letzten Wettkampf Anfang vergangenen Monats im hessischen Hanau beim 60-Meter-Lauf eine Muskelverletzung zugezogen hatte. Es war der erste Start bei Meisterschaften in der neuen Altersgruppe mit der etwas leichteren Sechs-Kilogramm-Kugel. Mit einer persönlichen Bestleistung von 12,62 Metern setzte er sich gegen seine sieben Konkurrenten durch und holte mit fast einem Meter Vorsprung den ersten Platz.