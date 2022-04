Tobias Machourek kam in der Saison 2021/2022 eher als Ergänzungsspieler zum Fußball-Landesligist SV 98 Schwetzingen und keiner hatte den linken Mittelfeldspieler so richtig auf dem Schirm. Seine Referenzen im Herrenbereich mit Aramäer Leimen in der Kreisklasse B Heidelberg und DJK/Fortuna Edingen-Neckarhausen in der Kreisklasse B Mannheim hörten sich nicht wirklich prickelnd an.

„Mein

...