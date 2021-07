Tobias Müller legt sein Amt nieder

Mit sofortiger Wirkung hat Tobias Müller das Amt als Vorsitzender der Baden-Württembergischen Sportjugend aus persönlichen Gründen niedergelegt. Müller, der 2016 zum Vorsitzenden der BWSJ gewählt wurde, wird damit die bisherige Amtszeit nicht zu Ende führen.

„Letztendlich werde ich meinen eigenen Ansprüchen an das Ehrenamt zeitlich nicht zufriedenstellend gerecht. Daher muss ich für mich leider diese Konsequenz ziehen und mein Amt schweren Herzens zur Verfügung stellen. Es bleibt jedoch ein sehr gut aufgestellter Jugendverband zurück, der eine hervorragende Arbeit im Hauptamt leistet, im ehrenamtlichen Vorstand weiterhin sehr gut besetzt und handlungsfähig ist sowie gute Beziehungen zum Erwachsenenverband pflegt“, sagte Müller im Anschluss an eine Präsidiumssitzung in dieser Woche. bwsj