Topfavorit Paroli bieten

Nachdem die RKG Reilingen/Hockenheim am vergangenen Wochenende ihre Heimkämpfe in der Ringen-Bundesliga Südost beendet hat, stehen nun zum Ligaabschluss noch zwei Duelle in der Fremde an. Durch die Niederlage gegen Nürnberg besteht für die RKG allerdings nur noch eine theoretische Chance auf den Klassenerhalt. Hinzu kommt, dass es nun zum Bundesliga-Topfavoriten Wacker Burghausen geht, die ihren letzten Heimkampf der Vorrunde entsprechend zelebrieren wollen.

Der bayerische Spitzenclub war bis zum letzten Kampftag ungeschlagen und zeigte bei der ersten Niederlage in Lichtenfels erste Schwächen in der Aufstellung. Nichtsdestotrotz werden die Burghausener als klarer Favorit ins Rennen gehen und gegen die Ringkampfgemeinschaft nichts herschenken.

Fischer und die perfekte Saison

Für die Reilinger gilt indes, die Runde ordentlich zu Ende zu bringen. Vor allem für RKG-Ass Jan Fischer dürften die beiden letzten Kämpfe noch von großer Bedeutung sein, schließlich kann der Ex-Köllerbacher mit seinen inzwischen 35 Jahren noch eine perfekte Saison hinlegen. Hierfür muss er sich wohl am kommenden Samstag dem Wacker- Spitzenathleten Ramsin Aszizir stellen.

Doch auch in anderen Kämpfen dürfen sich die Zuschauer auf erstklassigen Ringsport freuen. Das russische RKG-Fliegengewicht Elchin Ibragimov könnte es mit DRB-Kaderringer Fabian Schmitt zu tun bekommen und in der Klasse bis 80 kg Greco wartet Roland Schwarz auf den RKG-Bomber Aik Mnatsakanian.

Das Gastspiel beim amtierenden Meister startet an diesem Samstag um 19.30 Uhr in der Sportparkhalle Burghausen. Außerdem bieten die Gastgeber einen Livestream an.