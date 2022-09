Topstart verpufft

Nach vier Siegen in Folge musste die SpG ASV/DJK Eppelheim II in der Fußball-Kreisklasse B am Freitagabend beim FC Germania Meckesheim-Mönchzell eine 2:5-Niederlage einstecken.

Dabei hatte es für die Gäste optimal begonnen. Jan Berger traf aus dem Nichts – er schoss aus 30 Metern über den aufgerückten Torhüter und der Ball landete im Netz: 0:1 (22.). Danach hatte Eppelheim II keinen Zugriff mehr aufs Spiel, Mehmed Yesilsancak drehte mit einem Hattrick (39., 64., 71.) den Spielstand auf 3:1 für die Gastgeber. Samuel Eisinger mit dem 4:1 (79.) und Kai Bernauer mit dem 5:1 (85.) drohten den Gästen ein Debakel an.

Eppelheim II hatte nur noch das 2:5 durch Nic Uebele (86.) und die Ampelkarte für Simon Treiber (88.) entgegenzusetzen. wy