Torhüter Bagmaci zeigt einige gute Paraden

Schwetzingen II holte im Spitzenspiel der Fußball-Kreisklasse B trotz Rückstands noch ein Remis, Ketsch III verlor beim A-Klassen-Absteiger.

SV 98 Schwetzingen II – SC Rot-Weiß Rheinau II 3:3 (2:1)

Beide Teams spielten nach vorne, sodass sich ein gutes Spiel entwickelte. Sertac Elma erzielte, nachdem er mustergültig freigespielt wurde, das 1:0 (23.). Kurz darauf glich Antonino Carusotto per Strafstoß aus (28.). Dann kam der Ball von der linken Seite flach vor das Gästetor und Abdou Ben Otmane drückte das Spielgerät zur 2:1-Halbzeitführung über die Linie (42.). Nach der Pause nahm sich die Heimelf eine längere Auszeit und lud die robust auftretenden Gäste zu den beiden Treffern von Carusotto (55.) und Ihor Onikiienko (66.) ein. Doch die Moral der Schwetzinger stimmte und es rollte in der Schlussphase Angriff auf Angriff auf das Rheinauer Tor. In der 81. Minute beförderte Landi Kadriu eine flache Hereingabe von der rechten Seite ins Gehäuse.

FC Viktoria Neckarhausen – Spvgg 06 Ketsch III 2:0 (1:0)

Ketsch III ist mit einer Notelf aufgelaufen, wehrte sich aber dennoch tapfer. Zum Einsatz kam hier sogar der Haudegen Peter Kumpf. Nach zwei individuellen Fehlern der Gäste kam Neckarhausen durch Marcel Knopf (33.) und Tim Christoffel (79.) zu den zwei Toren des Tages. Ansonsten war es eine insgesamt schwache Begegnung, in der Ketschs Torhüter Abdullah Bagmaci herauszuheben war, der mit einigen guten Paraden eine höhere Niederlage der Nullsechser verhinderte. wy