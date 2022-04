Tormaschine Cammilleri

36 Treffer in 21 Spielen, am vergangenen Sonntag alleine sieben Tore innerhalb von 90 Minuten – Vittorio Cammilleri vom A-Ligisten FV Brühl II setzt derzeit Maßstäbe. „Das letzte Mal, dass ich sieben Tore in einem Spiel gemacht habe, war in der B-Jugend, wenn ich mich nicht irre“, kramt der Vollblutstürmer in seinem Hinterstübchen, um eine vergleichbare Marke zu finden.

Gegen den ersatzgeschwächten FC Viktoria Neckarhausen hatte er zuletzt beim 12:0 leichtes Spiel. „Der Gegner war kurz davor abzusagen. Ich habe dann viele gute Bälle bekommen und die Gegenwehr war nicht so groß“, sagt der Rechtsfuß. „Meine Mitspieler haben mich schon aufgezogen, dass ich ein oder zwei Tore mehr hätte machen müssen.“ Dass er sich einen Namen in der Liga gemacht hat, ist unumstritten. Immer öfter sieht er sich mit Abwehrspielern konfrontiert, die versuchen, ihm mit Härte beizukommen. „Manchmal werde ich auch gedoppelt. Aber da heißt es für mich als Stürmer einfach, ruhig zu bleiben“, sagt Cammilleri, der ein angenehmer Zeitgenosse ist.

Vor dem Tor nicht egoistisch

Spieler der Woche: Vittorio Cammillieri vom FV Brühl II. © Fischer

Auch sein Trainer Pasquale Pilato schwärmt: „Er gibt sich nie mit einem oder zwei Toren zufrieden, er will immer weitermachen. Trotzdem ist er vor dem Tor nicht zu egoistisch – er hat schon viele Tore vorbereitet.“ Dass er nicht schon in der Landesliga auf Torejagd geht, liegt an seinen beruflichen Verpflichtungen. Als Anlagenmechaniker ist er des Öfteren eine komplette Woche im Außeneinsatz, sodass er keinen geregelten Trainingsbetrieb gewährleisten kann. Beim FV Brühl hat er bereits in der Landesliga-Mannschaft reingeschnuppert und soll das in der kommenden Sommer-Vorbereitung wieder tun.

Sein Hauptaugenmerk liegt aber auf der zweiten Mannschaft, mit der er das Ziel Kreisliga realisieren will. „Wir hatten im März ein paar Probleme mit Ausfällen. Dazu kam, dass wir oft Rückstände aufholen mussten“, erklärt Cammilleri, der mit seinem Bruder Alessandro einen kongenialen Partner hat. Als Sturmduo beim FV 03 Ladenburg hatten die beiden fast 90 Tore zu verantworten. „Wir spielen uns Bälle, mit denen eigentlich keiner rechnet. Wir verstehen uns blind und es wirkt wie einstudiert“, sagt Vittorio Cammilleri.

Wenn er mit seinem Team am Sonntag beim SV Altlußheim antritt, will er sich mit seinen Torjäger-Qualitäten gerne zurückhalten. Eine ungewöhnliche Einstellung, für die der Angreifer aber eine schlüssige Erklärung hat: „Wir stehen jetzt bei 99 Toren – und wer die 100 vollmacht, muss wohl einen Kasten Bier bezahlen.“ Klar ist aber auch: Wenn sich Vittorio Cammilleri die Chance vor dem gegnerischen Tor bietet, dann wird er zuschlagen und das Fußballer-Gebräu sicher gerne stiften. Schließlich trägt „VitTORrio“ Cammilleri das Ziel seiner Begierde bereits mitten im Vornamen. wy