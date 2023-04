Towers ein wenig zu hoch

Zwei total unterschiedliche Halbzeiten gab es am späten Mittwochabend zwischen den Towers Hamburg und den Academics Heidelberg in der Basketball-Bundesliga zu sehen. Am Ende hatten die Hanseaten beim 90:86 (24:23, 26:27, 17:13, 23:23) den längeren Atem und in der Crunchtime das Quäntchen mehr Glück.

Die erste Halbzeit entpuppte sich als offener und unterhaltsamer Schlagabtausch. Doch nach dem 50:50 zur Pause bekam die Partie einen gänzlich anderen Charakter. Hamburg steigerte spürbar die Intensität rund um die eigene Box, sodass die Academics nur noch sporadisch zu freien Würfen kamen. Die Entscheidung zugunsten der Towers verlief glücklich. Ryan Tyler sorgte 13 Sekunden vor dem Ende mit seinem Dreier zum viel umjubelten 89:84 für Hamburg.

Sorgen bereitet den Heidelberg Academics nun vor dem nächsten Heimspiel am Samstagabend, 22. April, um 18 Uhr im SNP Dome gegen die Baskets Bonn die Hand von Tim Coleman, der sich gegen Hamburg verletzte. Der medizinische Check erfolgt zeitnah – seine Reaktion „Es sieht schlecht aus“ nach Spielende verheißt nichts Gutes.

Academics: Coleman (20/4 Dreier), Washington (20/2), Ugrai (18/2), Lasisi (15/5), McVeigh (5/1), Kesteloot (5/1), Hundt (3/1), Vargas, Ely, Edwardsson, Herzog. acaj