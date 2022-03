Tragischer Schlusspunkt in der letzten Sekunde

Im Rückspiel um den Klassenerhalt in der Handball-Badenliga musste sich der TV Eppelheim mit dem TSV Rot messen und es war klar, dass am Ende nur ein Team würde jubeln können. Das waren schließlich die Roter Gastgeber, denn ihnen gelang in letzter Sekunde durch Dominic Steinhauser der entscheidende Treffer zum 26:23 (13:12). Das 21:19 des TVE aus dem Hinspiel war übertrumpft, sodass die Eppelheimer nun genötigt sind, zwei weitere Auseinandersetzungen auszutragen, wenn sie den Verbleib in der Liga schaffen wollen. Dabei geht es gegen Hockenheim oder Heddesheim. Gegen eines dieser Teams muss in der Summe aus Hin- und Rückspiel ein Erfolg her, um Badenligist zu bleiben.

Die Ausgangslage vor der Begegnung in Rot war klar, der TVE durfte mit zwei Toren Unterschied verlieren, wenn ihm 20 oder mehr Treffer gelingen sollten. Das spannende, erwartungsgemäß von den Abwehrreihen dominierte Spiel sah zunächst dank eines fulminanten Auftritts von Leon Dennhardt, der die ersten vier Tore für die Gäste erzielte, gut aus. Nach dem 7:7 wendete sich das Blatt und Rot konnte sogar einen Vier-Tore-Vorsprung herauswerfen. Der TVE kämpfte sich heran und ging letztlich nur mit knappem Rückstand in die Pause.

Die kurzzeitige Führung nach Wiederbeginn ging wieder verloren, doch das Eppelheimer Team blieb dran, verkürzte in den Schlussminuten auf das klassenerhaltende 23:24, ehe Rot noch zwei Tore dagegen setzte.

Riesige Enttäuschung

Die Enttäuschung war riesig, die Anhänger waren mit einem extra gecharterten Bus angereist und konnten nun der Mannschaft nur noch für ihre aufopferungsvolle Leistung Trost spenden. Trainer Robin Erb hob hervor, dass die Mannschaft alles gegeben habe: „Wir haben selten so diszipliniert gespielt, nur vier Ballverluste im ganzen Spiel, jeder ist an seine Grenzen gegangen, aber das Glück war nun mal bei den andern.“

Mittrainer Sebastian Dürr, der diesem Statement zustimmte, haderte noch mit dem Ausfall von Torhüter Niclas Brendel, der infiziert zu Hause lag: „Sein Vertreter Martin Kriechbaum hat sich trotz seiner Knieverletzung für die Mannschaft aufgeopfert und ein tolles Spiel gemacht, aber am Ende ging es dann eigentlich nicht mehr. Es spricht für ihn, dass er sich trotzdem durchgebissen hat, wobei er den letzten Ball wahrscheinlich gehabt hätte, wenn er nicht so gehandicapt gewesen wäre. Das ist schon sehr bitter gelaufen. Lamentieren hilft nichts, wir müssen es abhaken und weitermachen, noch ist nichts verloren, wenn es auch immer schwieriger wird“. zg

TVE: Kriechbaum, Hassan; Sauer (1), Stotz, Huckele, Hofmann (1), Scheffzek (4), Marz (3), Hess (3), Geier (2), Dennhardt (5/1), Schäfer (1), Sommer (3/2). zg