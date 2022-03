Trainer Kilic erwartet eine kampfbetonte Partie

Der KSC Schwetzingen geht zurzeit auf dem Zahnfleisch. Zu den Corona-Ausfällen gesellten sich zuletzt auch noch Verletzte, sodass der Kader an den Rande seiner Beanspruchung gelangt ist. Dennoch konnten die beiden Partien gegen den TSV Neckarau (1:4) und die SpVgg Wallstadt (1:2) abgesehen vom Ergebnis achtbar bestritten werden.

„Alle Spieler, die hier aufgelaufen sind, haben in beiden Spielen eine starke erste Halbzeit gezeigt. Leider langt es dann am Ende nicht für 90 Minuten“, erklärt KSC-Trainer Yunus Kilic (Foto), warum die Niederlagen erst in den zweiten 45 Minuten eingeleitet wurden. Teilweise bis zu vier AH-Spieler mussten die Schuhe schnüren und dass ihnen die Luft fehlt für die komplette Distanz, sei nur nachvollziehbar.

„Voraussichtlich noch die nächsten ein, zwei Wochen müssen wir hier durch, dann kommen nach und nach die ersten Verletzten wieder zurück“, berichtet Kilic und schöpft daraus seine Hoffnung, am Ende nicht doch in den Abstiegsstrudel zu geraten. „Ich habe aber keine Angst, dass wir absteigen. Nur wenn die Verletzungssträhne anhält, könnte es blöd werden.“ Aus dem Neckarau-Spiel brachte der KSC Schwetzingen noch zwei Spieler mit, die sich mit einer Leistenzerrung und einem Muskelfaserriss im Oberschenkel in dieser Woche abmeldeten und die Personalprobleme noch weiter verschärften.

Und das ausgerechnet vor der Partie gegen den FV 03 Ladenburg, der selbst auch wieder auf einen Abstiegsplatz gerutscht ist und dringend auf ein Erfolgserlebnis angewiesen ist.

„Es geht um sehr viel“

„Ich kenne deren Trainer und Mannschaft. Es wird ein schweres, kampfbetontes Spiel, da es für beide Teams um sehr viel geht“, weiß Kilic um die Bedeutung dieses Aufeinandertreffens. Dass das Wirken seiner Elf aber zu einem positiven Saisonausgang führen wird, davon ist er unabhängig vom Ladenburg-Spiel überzeugt: „Die Qualität bei uns ist da. Ich bin zuversichtlich, dass wir die Punkte für den Klassenerhalt holen werden.“

Der SC 08 Reilingen kehrt nach seiner Corona-Pause auf den Platz zurück und spielt gegen den erstarkten FC Germania Friedrichsfeld. Der FV 08 Hockenheim muss zur SpVgg Wallstadt und die TSG Eintracht Plankstadt zum FC Hochstätt Türkspor.

Info: SC 08 Reilingen – FC Germania Friedrichsfeld (Sonntag, 15 Uhr), KSC Schwetzingen – FV 03 Ladenburg (16 Uhr)

