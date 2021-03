Fußball-A-Ligist SV Rohrhof ist schon intensiv in die Planungen für die nächste Saison eingestiegen und kann erste Vollzugsmeldungen präsentieren. Nach dem Bekanntwerden, dass Andrés Medina López das Traineramt von Daniel Katsch übernehmen wird, der seinerseits zur SG Oftersheim wechselt, stehen nun die ersten Neuzugänge für die Spielzeit 2021/22 fest.

Von der TSG Rheinau kommt Torhüter Julien Tohn, vom SV 98/07 Seckenheim schließen sich Nikolas Bosch und Fred Lorenz dem SV Rohrhof an und Bruno Guimaraes wechselt von der DJK Fortuna Edingen-Neckarhausen an die Gartenstraße. Fünfter Neuzugang ist Yannick Drexler vom SC Rot-Weiß Rheinau, dem offenbar auch Angebote aus der Landesliga vorgelegen haben sollen. „Das sind alles Jungs, die menschlich super zu uns passen. Ich bin überzeugt davon, dass uns alle helfen können“, ist Medina López von den Neuerwerbungen, von denen er einige von seiner früheren Station in Seckenheim noch gut kennt, überzeugt. „Jeder hat das Potenzial, in die erste Elf zu kommen, aber zunächst einmal muss sich jeder erst beweisen.“

Torwart Julien Tohn ist für den Neutrainer der Rohrhofer kein Unbekannter, denn der frühere Rheinauer stand bereits in Seckenheim unter Medina López im Kasten des A-Ligisten. Mittelfeldspieler Nikolas Bosch und Defensivakteur Fred Lorenz waren in den letzten Jahren ebenfalls fest verwurzelt beim SV 98/ 07 Seckenheim, hatten dem Club sowohl im Auf- wie auch im Abstiegskampf die Treue gehalten und zeigten sich nun bereit für einen Wechsel zum SV Rohrhof.

Drexler spielte schon Verbandsliga

Auch Angreifer Bruno Guimaraes ist ein gestandener A-Klassen-Spieler und hatte insbesondere in der Saison 2018/ 19 mit 16 Toren in 28 Partien von sich reden gemacht. Yannick Drexler trug bereits in der Verbandsliga das Trikot des SV 98 Schwetzingen und spielte anschließend für den SC Olympia Neulußheim und den SC Rot-Weiß Rheinau und gilt als hochtalentiert.

Einen Freifahrtschein verteilt Medina López seinen Schützlingen trotz der Vorschusslorbeeren nicht. „Der SV Rohrhof hat jetzt schon eine sehr gute Mannschaft. Die Jungs, die kommen, müssen eine entsprechende Fitness mitbringen“, betont Medina López, der die Personalplanungen noch nicht ganz abgeschlossen hat und gerne noch an einer oder zwei Stellen nachfeilen möchte. Spielberechtigt sind die Akteure allerdings erst zur nächsten Saison und könnten im Aufstiegsrennen der derzeit unterbrochenen Saison nicht für den SV Rohrhof eingreifen - sofern die Runde noch einmal angepfiffen wird.