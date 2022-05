Nach dem feststehenden Klassenerhalt in der 3. Handball-Liga (wir berichteten) wartete die HG Oftersheim/Schwetzingen am Montag mit mehreren interessanten Personalnachrichten auf: So wurde bekannt, dass Trainer Axel Buschsieper nach Rundenende aufhören wird - an diesem Samstag (19.30 Uhr) steht das letzte Heimspiel gegen den TSV Blaustein auf dem Programm. Auch sein Nachfolger steht schon

...