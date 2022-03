Trainerwechsel beim SC 08 Reilingen: Ralf Bächtel übernimmt

Reilingen. Paukenschlag beim Fußball-Kreisligisten SC 08 Reilingen. Wie am Mittwoch, 9. März, durchsickerte, ist Patrick Rittmaier nicht mehr Trainer beim derzeitigen Schlusslicht. „Das stimmt, ich habe mein Amt am Sonntag nach dem Spiel niedergelegt“, bestätigte der 35-Jährige auf Nachfrage dieser Redaktion. „Die sportliche Situation und auch der drohende Abstieg waren bei meiner Entscheidung nicht im Vordergrund gestanden.“ Vielmehr zeigte er sich enttäuscht vom Auftreten einiger Spieler, die sich offenbar schon aufgegeben hatten. „Das war am Sonntag schon sinnbildlich: Wir sind mit einem 0:0 gegen Leutershausen in die Halbzeitpause gegangen und hatten vorher nicht viel zugelassen. Als ich in die Kabine gekommen bin, haben trotzdem alle die Köpfe hängen lassen“, hatte Rittmaier festgestellt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für die Sportliche Leitung beim SC 08 Reilingen kam die Entscheidung Rittmaiers zu diesem Zeitpunkt überraschend. Vorsitzender Uli Kief: „Wir hätten gerne mit Patrick bis zum Rundenende weitergemacht, dann wollte er ohnehin aufhören. Seine Entscheidung ist schade, aber nachvollziehbar. Er wollte, dass sich noch einmal etwas ändert und mit einem neuen Trainer neue Impulse gesetzt werden.“

Für das Spiel an diesem Donnerstag, 10. März, beim FV 03 Ladenburg zeichnet bereits Ralf Bächtel verantwortlich, der den Kreisligisten erst in der kommenden Spielzeit übernehmen wollte. „Ich hoffe, dass die Mannschaft in Ladenburg seriös ans Werk geht und den neuen Trainer unterstützt“, so Kief weiter. „Man muss dem Ralf hoch anrechnen, dass er jetzt schon einspringt und das mit der Hypothek eines möglichen Abstiegs übernimmt.“ Optimale Voraussetzungen findet Bächtel für die Partie in Ladenburg (19:30 Uhr) aber nicht vor. Einige Corona-Fälle in den Reihen der Reilinger haben die Zahl der einsatzfähigen Spieler für den Gastauftritt in der Römergemeinde dezimiert.