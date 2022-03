Trauben hängen für Badenia in Brühl extrem hoch

Mit einem 0:1 im Gepäck trat der FC Badenia Hirschacker die Heimreise vom Nachholspiel in Neulußheim an (wir berichteten). Es war ein Resultat, das undankbar für die Gäste war. Spielertrainer Timo Becker trug den Ausgang noch die folgenden Tage mit sich herum. „Wir hätten mindestens einen Punkt verdient.“

Die Mannschaft habe in der zweiten Halbzeit „alles getan und wir waren auch nah dran, aber vor dem Tor fehlt uns dann auch die nötige Ruhe und Cleverness“, stellte er fest. Sein Team tritt auf der Stelle, nach dem erfolgreichen Rückrunden-Auftakt beim SV Altlußheim (3:1) gingen die Partien gegen Rheinau und in Neulußheim verloren. Am Wochenende hängen die Trauben gegen den Spitzenreiter FV 1918 Brühl II ebenfalls wieder sehr hoch.

Gedanken über den kommenden Gegner hat sich Becker bereits gemacht. „Die Frage ist, wie viel Brühl II zulässt. Das Hinspiel (9:0 für Brühl II, Anm. d. Red.) ist sicherlich noch in den Köpfen bei einigen Spielern von uns. Aber das müssen wir herauskriegen und ohne Angst spielen“, erklärt Becker. „Dann müssen wir schauen, was Brühl II anbietet.“

Neben Unachtsamkeiten der Brühler, die der FC ausnutzen möchte, ist die eigene Courage gefragt. Doch Becker hat keine Bedenken und sieht sein Kollektiv als intakt an: „Wir sind als Team weiter zusammengewachsen und man merkt, dass wir den Willen und die Bereitschaft haben, gemeinsam die nötigen Punkte zu holen. Wir müssen nur konstanter werden und mal zwei gute Halbzeiten spielen.“ Wenn die kranken und verletzten Spieler zurückkehren, müssen Siege her – besonders gegen direkte Konkurrenz. Die Partie gegen Brühl ist Bonus.

Schützenhilfe kann die Spvgg 06 Ketsch II leisten, die in Feudenheim antritt. An der Spitze des Klassements ist die SG Oftersheim bei der TSG Rheinau gefordert und auch der SV Rohrhof hat beim SV 98/07 Seckenheim ein kniffliges Spiel zu bestreiten. Olympia Neulußheim will den Schwung vom 1:0 gegen Hirschacker mit zum FK Bosna Mannheim nehmen. Zudem tritt der SV Altlußheim beim FC Türkspor Mannheim II an. wy