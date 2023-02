Trauer um Wegbereiter Dieter Merkl

Die badischen Sportschützen trauern um Dieter Merkl. Er galt als ein Wegbereiter des badischen Schießsports. Am 15. Februar verstarb er im Alter von 93 Jahren in Neulußheim.

Bereits in jungen Jahren dem Schießsport zugewandt, setzte Dieter Merkl die Tradition seines Vaters fort und nahm als aktiver Sportschütze mit Erfolg an Wertungskämpfen und Meisterschaften der nationalen und internationalen Schießsportbühne teil. Hernach widmete er sich über einige Jahrzehnte hinweg der ehrenamtlichen Arbeit im Verein, im Sportschützenkreis und im Landesverband, heißt es in einer Pressemitteilung.

Und was sein ehrenamtliches Engagement im Speziellen angeht, so bekleidete er von 1959 bis 1965 im Badischen Sportschützenverband (BSV) das Amt des Landesjugendleiters und das eines Landestrainers. Nach Umstrukturierung des Landesverbandes im Dezember 1965 und damit der Installierung von 13 nachgeordneten Sportschützenkreisen, diente Dieter Merkl ab Januar 1966 dem Sportschützenkreis Wiesloch einige Jahre als Referent für das Kleinkaliberschießen.

Vieljährige und auch vielfältige ehrenamtliche Funktionen in „seinem“ Jagd- und Sportschützenverein „Waidmannsheil“, dem späteren Sportschützenverein Sandhausen komplettieren das Wirken des nunmehr Verstorbenen in Sachen Schießsport. All dies fand naturgemäß auch in mancherlei Auszeichnungen und Ehrungen sowohl eine sichtbare als auch geziehmende Würdigung. So verliehen ihm – als höchste Auszeichnungen – der Badische Sportschützenverband und der Sportschützenverein Sandhausen die Ehrenmitgliedschaft. zg