Traum beim VfL platzt

Trotz des klaren Erfolges ist der Traum des VfL Hockenheim auf Platz zwei beendet. Der MFC 08 Lindenhof II ist nicht mehr einzuholen.

MFC 08 Lindenhof II – FV 08 Hockenheim II 6:0 (2:0)

Von Anfang an hatten die Gastgeber mehr vom Spiel, doch die Hockenheimer konnten die stetigen Angriffe der Mannheimer gut verteidigen. Durch zwei individuelle Fehler mussten die Gäste durch Thorsten Reiß (16.) und Mathias Roesinger (45.+1) zwei Gegentreffer vor der Pause hinnehmen. Im zweiten Durchgang versuchte Hockenheim II, offensiver zu spielen und kam auch zu eigenen Torchancen. Dadurch ergaben sich aber auch Räume und Kontergelegenheiten für Lindenhof II. Diese nutzten sie durch Roesinger (47., 50., 60., 88.) und erhöhten auf 6:0.

VfL Hockenheim – SC Rot-Weiß Rheinau II 3:0 (1:0)

Nils Hillengaß siegte mit der SG Ofters-heim II bei Neulußheim II und trifft nun auf Plankstadt II. © Fischer

Sehr körperbetont gingen beide Mannschaften in die Partie. Nach knapp einer halben Stunde schloss Claus Bückle aus 20 Metern ab und der Ball landete rechts unten im Netz (29.). Dies bedeutete schon den Pausenstand. Zum zweiten Durchgang erspielten sich die Gastgeber etliche Chancen, scheiterten aber an der Latte oder am RW-Schlussmann. In der 80. Minute waren dann die Rennstädter im Glück, als Michael Gaa aus dem Rückraum die Kugel an die Latte des VfL-Tores nagelte. Kurz vor dem Ende setzte sich Waldemar Braun über links durch und den Querpass netzte Kevin Grassel zum 2:1 (85.) ein. In der Nachspielzeit bediente Grassel VfL-Kapitän Valentin Folz und dieser stellte den insgesamt verdienten Endstand (90.+2) her.

SV 98 Schwetzingen II – Viktoria Neckarhausen II 8:0 (3:0)

Nachdem die Schwetzinger anfangs noch zwei Hochkaräter vergeben hatten, war das 1:0 durch Deniz Ebert folgerichtig (12.). Das 2:0 resultierte aus einem Eigentor von Dennis Höhnle (30.). Infolge einer direkt gespielten Ballstafette schirmte Atiba Martin den Ball clever ab und vollendete zum 3:0 (35.). Nach der Halbzeit war der SV 98 II noch dominanter. Ein Angriff auf den nächsten rollte auf das Viktoria-Tor. Kaan Erul nach schönem Zuspiel von Simon Engfer (48.), Ebert nach einem gekonnten Solo (60.), Martin nach einem herrlichen Spielzug über Diego Gambino und Gianni Debole (63.) sowie Felix Fischer (67.) schraubten das Ergebnis auf 7:0. Nach weiteren vergebenen Chancen war es Niels Haase, der mit einem Flachschuss den Schlusspunkt setzte (87.).

SC Olympia Neulußheim II – SG Oftersheim II 0:2 (0:0)

Die erste Aktion gehörte den Gastgebern, doch Jens Notheis’ Lupfer küsste nur die Latte. Auch die Gäste hatten in einem guten Spiel Chancen, die jedoch nicht zwingend genug waren. Die zweite Halbzeit begann mit mehr Spielanteilen für Oftersheim II. In der 60. Minute setzte sich Khalil Nurzaih rechts durch und wurde durch ein Foul gestoppt. Den fälligen Strafstoß verwandelte Tim Berger sicher zum 0:1. Nur zehn Minuten später schlug die SGO II einen langen Ball in den Neulußheimer Strafraum und Khalil Nurzaih nickte zum 0:2 ein (70.).

SpVgg 07 Mannheim – FV 1918 Brühl III 4:2 (1:1)

Brühl III war gleich gut im Spiel. Muhammed Kaplican eroberte den Ball, legte quer zu Sahin Kapli, der zum 0:1 einschob (4.). In der zehnten Minute hatte Mannheims Halilcan Calisir Pech mit einem Pfostenschuss. In der 41. Minute hatte dieser aber mehr Glück und konnte den Ausgleich erzielen (41.). Nach der Pause waren die Mannheimer ebenbürtig. Calisir traf in der 55. Minute zum 2:1 für die Gastgeber, Richard Wegmann glich aber in der 62. Minute aus. Nach einem Fehler in der Brühler Hintermannschaft erzielte Endrit Muli das 3:2 (64.). Brühl III warf nun alles nach vorne, hatte viele Chancen, traf aber das Tor nicht. Stattdessen sorgte Wolfgang Jantz bei einem der wenigen Konter mit dem 4:2 für die Entscheidung (90.+2).