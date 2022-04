Mit zwei Damen- und vier Jugendteams ist die Spvgg 06 Ketsch eine der Anlaufstellen für Frauenfußball in der Rhein-Neckar-Region. Als eines der größten Ketscher Talente in diesem Bereich gilt die junge Torhüterin Alissa Tuzyna, die für die D-Jugend in der Kreisliga Mannheim zwischen den Pfosten steht – hinter einer Mannschaft von Jungen.

Bereits im Alter von fünf Jahren schloss sich die

...