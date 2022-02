Traumpunktzahl für Estrellas und Futuro

Neben Training und Wettkämpfen sind die Verantwortlichen des TSV GymTa-Session Altlußheim momentan besonders gefordert: Corona-Verordnungen verschiedener Bundesländer studieren, die aktuell geltenden Regeln verstehen und umsetzen, die Auflagen der ausrichtenden Turnierveranstalter beachten. Gerade die Formationen kämpfen mit unvorhersehbaren Personalausfällen, die Trainerinnen und Trainer müssen spontan reagieren und die Choreografien und Positionen anpassen. Umso dankbarer sind die Schautänzer, dass sie zwei weitere Tanzsportturniere bestreiten konnten – und das mit beachtenswerten Erfolgen. Während die Einzeltänzerinnen bereits im vergangenen Jahr ihr Können unter Beweis stellen durften, sind im Januar auch die Duos und Formationen in Aktion getreten.

Mit den Dancing Devils stand beim Turnier in Frankfurt die erste Formation der GymTa seit knapp zwei Jahren auf der Bühne. Die Devils feierten mit dem Sieg einen ordentlichen Start in die Saison. Hauptklasse-Solistin Monia Petry präsentiert sich in dieser Saison bisher in absoluter Bestform. Nach zwei Siegen in Folge reichte es dieses Mal trotz einer persönlichen Bestleistung von 290 Punkten nur um zwei Zähler nicht für den obersten Treppchenplatz.

Monia Petry ist zum Saisonstart in ausgezeichneter Form. © Daniel Schrick

Beim Wettkampf in Hochheim am Main war in der Schülerklasse war die Nervosität sehr groß, denn einige Tänzerinnen standen zum ersten Mal vor einer Jury auf der Tanzfläche. Die Dancing Elements zeigten im Schautanz Freestyle dennoch eine ansprechende Performance und gewannen. In der Jugendklasse verlief das Comeback von Emely Johann/Sophie Reuter im Schautanz mit der Silbermedaille erfreulich. Gold ging an Mathilde Vuolo/Daniel Benciu, die erstmals unter Altlußheimer Flagge als Duo am Start waren. Die Formation Estrellas knüpfte dort an, wo sie vor knapp zwei Jahren aufhören musste und jubelte über Platz eins mit grandiosen 294 von 300 möglichen Punkten.

Im Schautanz Duo der Hauptklasse gab es für die GymTa einen Doppelsieg. Ein tänzerisches Kunstwerk war dabei die Vorstellung von Mischell Hohler und Kevin Ulrich. Mit 294 Punkten starteten die beiden so stark wie noch nie zuvor in eine neue Saison. Für den krönenden Abschluss sorgte die Formation Futuro im Schautanz Freestyle, die mit einem Sieg und 294 Punkten wohl dieses Jahr als heißer Kandidat auf die großen Titel gilt. zg