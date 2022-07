Trio geht ECE-Weg nicht mit

Die Zusammenlegung der ersten und zweiten Mannschaft des Eishockey-Clubs Eppelheim hat personelle Veränderungen zur Folge. Nachdem bereits bekannt geworden war, dass die beiden Trainer und Patrick Mylius die Eisbären verlassen werden, ist nun auch für Tim Essig, Kai-Linus Wieland und Luc Jann Schluss am Icehouse.

Während die neuen Clubs von Essig und Jann noch nicht offiziell verkündet sind, bleibt Torhüter Wieland beim EHC Zweibrücken. An die Hornets war er bereits in der Vorsaison verliehen gewesen.

Die Eisbären haben beschlossen, das Regionalliga- und Landesliga-Team zusammenzulegen. Aus diesem Grund werden die Kaderplätze im einzigen Aufgebot, das in der Landesliga auf Punktejagd gehen wird, weniger.

Wieder auf professioneller Ebene

Tim Essig kam erst in der Vorsaison zurück nach Eppelheim. Die Defensiv-Stütze möchte in der kommenden Saison wieder auf professionellerer Ebene Eishockey spielen. Bei den Eisbären kam er bei seinem Comeback auf insgesamt elf Partien. Der 18 Jahre alte Luc Jann hofft derweil auf einen neuen Verein, bei dem er sowohl in der Jugend als auch bei den Senioren Spielzeit sammeln kann. fred