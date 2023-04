Trio mit Hockenheimer und Eppelheimer für DM qualifiziert

Hockenheim/Eppelheim. Bei den badischen Bowlingmeisterschaften der Senioren sicherten sich Werner Gehring ( Hockenheim), Sun Kiem Kho ( Eppelheim) und Günter Halter (Mannheim) den Titel bei den Senioren B (60 bis 69 Jahre). Der Sieg berechtigt das Trio zur Teilnahme an den deutschen Meisterschaften der Senioren und Versehrten, die vom 14. bis 20. Mai in Wildau südöstlich von Berlin stattfinden.

Das Mixed-Team spielte auf den Bowlinganlagen in Viernheim und Ludwigshafen und erzielte insgesamt 6791 Pins mit einem Schnitt von 188,60. Beim ersten Start in Viernheim waren es 3200 Pins (Schnitt 177,77). In Ludwigshafen konnten sie sich steigern auf 3591 Pins (Schnitt 199,5). Bester Spieler bei den Senioren B war Werner Gehring mit einem Gesamtergebnis von 2357 Pins und einem Schnitt von 196,40 über zwölf Spiele. Er erzielte auch die höchste Sechser-Serie mit 1263 Pins (Schnitt 210,5). Günter Halter und Sun Kiem Kho spielen beide für den 1. Mannheimer Bowling Club, Werner Gehring für den USC Bowling Viernheim.

Drei Altersklassen

Die deutschen Meisterschaften der Seniorinnen und Senioren werden jährlich ausgetragen. Spielberechtigt sind alle Mitglieder der Deutschen Bowling Union, die innerhalb des Sportjahres mindestens 50 Jahre alt sind. Die Meisterschaften im Einzelwettbewerb werden in den drei Altersklassen bis 59 Jahre, 60 bis 69 Jahre und über 70 Jahre bei den Damen und Herren ausgetragen. Der Triowettbewerb wird bei den Herren ebenfalls in diesen drei Altersklassen gespielt.