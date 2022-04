Trotz Ersatz souverän

In der Tischtennis-Verbandsklasse Nord der Männer kam die TTG EK Oftersheim zu einem 9:3-Erfolg gegen den TTV Weinheim-West. Oftersheim wollte die Partie eigentlich wegen drei erkrankter Stammspielern verlegen, womit die Weinheimer aber nicht einverstanden waren. So musste sogar der Vorsitzende, Rudi Dubbelmann, aus der dritten Mannschaft aushelfen. Er unterlag Kussler Suarez 0:3. Oftersheim geriet in den Doppeln mit 1:2 in Rückstand, Ralf Neumaier/Stefan Berlinghof siegten 3:0 gegen Jan Reinig/Felix Ernst. In den Einzeln war die TTG deutlich überlegen und siegte sechsmal 3:0. Neumaier entschied das Spitzeneinzel gegen Reinig 11:4, 11:2 und 11:4 für sich.

Einen ganz wichtigen 8:4-Erfolg schaffte der TTC Ketsch II in der Verbandsklasse Nord Frauen gegen die TTG Walldorf. Dabei lagen die Ketscherinnen schon 1:3 zurück. Tanja Mauer und Elena Pitz waren in blendender Verfassung. Mauer schlug Nicole Schmidt nach 0:2-Rückstand noch 11:9, 11:7 und 11:9, Pitz lag gegen Heike Pelikan 0:2 zurück und drehte die Partie noch mit 11:7, 11:6, 11:9. Auch Vivienne Zimmermann steuerte zwei Siege bei. mra