TSG Eintracht als Zünglein an der Waage

In der letzten Saisonphase der Tischtennis-Verbandsklasse Nord ist die TSG Eintracht Plankstadt das Zünglein an der Waage im Titelrennen. Am Samstag, 1. April, um 18 Uhr, spielt der Tabellenvierte beim Meisterschaftskandidaten TTV Weinheim-West II. Nach der überraschenden Niederlage des SV Adelsheim in Oftersheim haben die Weinheimer nun sehr gute Aufstiegschancen, je nachdem wie das Freitagabendspiel zwischen Adelsheim und Weinheim-West II ausgeht. Plankstadt kann locker und befreit aufspielen, denn der vierte Platz ist dem Aufsteiger schon sicher und er könnte im Erfolgsfall sogar noch etwas höher klettern. Weiterhin fehlen aber Gernot Müller und Eugen Stückert, die von Rüdiger von Hein und Philipp Riedel ersetzt werden. „Weinheim ist in der Rückrunde noch ohne Punktverlust, deshalb dürfte für uns ohne zwei Stammspieler wenig zu holen sein“, sagte Müller. Doch Luca Vierling ist in herausragender Form, das mittlere Paarkreuz mit Alexander Wittmann und Sarah Veith stabil und die Ersatzspieler konnten zuletzt auch überzeugen. Ganz aussichtslos ist das Spiel in Weinheim also nicht.

Der TTC Hockenheim braucht aus vier Spielen noch einen einzigen Punkt, um den direkten Klassenerhalt klarzumachen. Die sollen im Heimspiel am Samstag (17 Uhr, Gymnasiumhalle) gegen die TTG Walldorf gelingen. Das Hinspiel ging mit Daniel Dörsam 6:9 verloren. mra